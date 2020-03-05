Слепцова подала апелляцию в CAS Российская биатлонистка недовольна решением IBU о своей дисквалификации.

Светлана Слепцова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов о ее дисквалификации.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Панич.

Ранее 33-летняя спортсменка была признана виновной в применении допинга. Результаты биатлонистки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 были аннулированы. В 2017 году Слепцова завершила карьеру.

Ранее другие биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина в CAS оспорили решение дисциплинарной комиссии МОК отлучить их пожизненно от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил.