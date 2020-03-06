Владимир Драчев: Логинов и сборная России – самые чистые в мире Президент Союза биатлонистов России отреагировал на заявление итальянской полиции.

Сегодня представители полиции Итальянской Республики в беседе с российскими дипломатами заявили, что по результатам обысков и других оперативных мероприятий, проведенных во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце, не было обнаружено никаких улик против Александра Логинова.

На эту новость отреагировал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев:

«Мы ждем этой информации официально, – сказал Драчев в интервью «РИА Новости». – Не на словах, а заверенный документ, письмо от тех людей, кто приезжал. После этого будем готовы принимать адекватные миры. Мы не сомневались, что все чисто даже и до этого заявления. Александр, да и вся команда, на данный момент, самые чистые в мире. Только сумасшедший может что-то употреблять при таком жестком контроле, когда у нас каждый день проводят сдачи тестов.

Решение ворваться в отель не то чтобы необоснованно, мы просто были шокированы произошедшими событиями. Конечно, такие мероприятия, если и делаются, то не просто после заявления обычных людей».

Напомним, что утром 22 февраля в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски.