Логинов пропустит этап Кубка мира Такое решение биатлонист принял совместно с тренерским штабом сборной.

Александр Логинов принял решение пропустить ближайший этап Кубка мира по биатлону в норвежском Осло, который должен пройти 20-22 марта.

«Официальной причины, почему Логинов не выступит в Осло, нет. Это совместное решение спортсмена и тренерского штаба», — приводит «РИА Новости» слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

Он затруднился ответить на вопрос, связано ли решение Логинова с оскорблениями норвежских болельщиков на чемпионате мира, прошедшем недавно в Италии.