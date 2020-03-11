Александр Тихонов: Было указание СБР не аккредитовывать Касперовича

– Александр Иванович, как оцените этап в Нове-Место?
– А что тут оценивать – результатов ноль. Лучший результат, по-моему, 17-е место. В спорте высших достижений есть такое понятие: вторых никто не помнит, а тут 17-е. Сколько уже гонок без медалей? 36 вроде, я уже со счета сбился. Это какое-то сумасшествие.
– Что с Логиновым?
– Саша пока отдыхает и правильно делает. На днях я встречусь с его тренером Александром Касперовичем. Мы все обсудим. Я к Саше с большим уважением отношусь, он великий труженик. А в Антхольце его сдал кто-то из наших. Это точно. Я знаю, что было прямое указание от руководства СБР не давать аккредитацию Касперовичу. Это полный идиотизм: тренера нашего единственного лидера – не аккредитовывать. Я 14 лет был президентом СБР, всегда выбирал всю квоту, у меня все были с аккредитациями. И ведь никогда не было скандалов.
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