Губерниев сообщил о переносе чемпионата России по биатлону Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса.

Чемпионат России по биатлону может быть перенесен на ноябрь. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я уже разговаривал с главой СБР Владимиром Драчевым. С вероятностью в 99% чемпионат России будет перенесен на ноябрь», — сказал Губерниев.

Чемпионат России по биатлону должен был пройти в Ханты-Мансийске с 27 марта по второе апреля.

Ранее был отменен последний этап Кубка мира, который должен был пройти в Норвегии.