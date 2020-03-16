Чемпионат России в Ханты-Мансийске перенесен из-за коронавируса Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) заявила о том, что чемпионат России в Ханты-Мансийске не состоится из-за пандемии коронавируса.

– В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 чемпионат России в Ханты-Мансийске в запланированные сроки проводится не будет. О сроках проведения указанных соревнований будет сообщено дополнительно, – говорится в сообщении.

Отметим, что соревнования должны были состояться с 26 марта по 2 апреля.

Ранее появилась информация о возможном переносе чемпионата России на ноябрь этого года.

Из-за коронавируса были отменен заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).