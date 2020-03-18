Владимир Драчев: Союз биатлонистов России утвердит тренеров сборной в начале мая

Президент СБР Владимир Драчев в интервью «РИА Новости» рассказал о том, когда будет утвержден тренерский штаб национальной сборной на следующий сезон:
«Мы обсуждаем все положительные и отрицательные моменты нынешнего сезона, прорабатываем задачи на следующий год. Смотрим, что нужно изменить, в том числе и по тренерам, если есть необходимость. Все это в проработке. Мы пока внутри себя обсуждаем, а дальше уже с Минспортом будем решать задачи, утверждать тренеров. Мы это сделаем в начале мая».
Напомним, что на февральском чемпионате мира по биатлону в Италии обе медали российской сборной завоевал Александр Логинов, выиграв спринт и заняв третье место в гонке преследования.
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