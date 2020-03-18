Владимир Драчев: Союз биатлонистов России утвердит тренеров сборной в начале мая По ходу сезона-2019/20 российские биатлонисты установили новый антирекорд – 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира.

Президент СБР Владимир Драчев в интервью «РИА Новости» рассказал о том, когда будет утвержден тренерский штаб национальной сборной на следующий сезон:

«Мы обсуждаем все положительные и отрицательные моменты нынешнего сезона, прорабатываем задачи на следующий год. Смотрим, что нужно изменить, в том числе и по тренерам, если есть необходимость. Все это в проработке. Мы пока внутри себя обсуждаем, а дальше уже с Минспортом будем решать задачи, утверждать тренеров. Мы это сделаем в начале мая».

Напомним, что на февральском чемпионате мира по биатлону в Италии обе медали российской сборной завоевал Александр Логинов, выиграв спринт и заняв третье место в гонке преследования.