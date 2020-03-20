Светлана Ишмуратова: Спортсменам нужно меньше зависать в соцсетях Двукратная олимпийская чемпионка дала совет биатлонистам сборной России.

Светлана Ишмуратова, которая завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Турине в 2006 году, оценила выступления российских биатлонистов в сезоне-2019/20.

«Как болельщику, конечно, мне хочется, чтобы результаты были гораздо лучше, чем есть, – заявила Ишмуратова в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Если же смотреть на ситуацию с точки зрения спортсмена, то я понимаю, что ребята сделали здесь все возможное и где-то, может быть, даже невозможное.

Лидер нашей команды Александр Логинов, выступавший под серьезным психологическим прессингом, сделал больше, чем мог. Но в целом, конечно, хотелось бы видеть более результативную работу. И чтобы было меньше дрязг, меньше интриг.

Хотелось бы, чтобы СБР провел детальный анализ всей работы, посмотрел на функциональные обязанности и их выполнение всеми сотрудниками федерации, которые приложили к результату все свои знания и силы. Повторюсь, нужно, чтобы было все разобрано детально. А не просто так – посмотрели и общие фразы на тренерском совете произнесли.

Мир меняется, мы с вами меняемся, добавляются новые критерии оценки. Поэтому хочется, чтобы мы шли в ногу со временем, более детально продумывали свою работу и еще более скрупулезно подходили к написанию планов на следующий сезон. Это мое пожелание тренерскому составу.

Важно, чтобы и спортсмены больше времени уделяли непосредственно себе, а не соцсетям, каким-то подписям под фотографиями в интернете. Надо тренироваться и надо отдыхать. Когда ты отдыхаешь с телефоном в руках – это уже не отдых. Так что у меня пожелание ребятам: меньше зависать в соцсетях.

Знаю, что в лыжах Елена Вяльбе с этим борется. Да, болельщикам, конечно, интересно, какие фото публикует спортсмен, но надо понимать, что при этом падает концентрация.

Эти моменты, кажется, незаметны, но когда складывается результат, в конечном итоге большой ком проблем нарастает. А это мешает выполнению поставленной задачи и негативно влияет на итоги выступлений».

По ходу сезона-2019/20 российские биатлонисты установили новый антирекорд – 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира.