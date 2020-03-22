Александр Привалов: Стыдно, что наш биатлон опустился ниже плинтуса - Советский спорт
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22 марта 2020 15:13БиатлонШарафудинов Виктор

Александр Привалов: Стыдно, что наш биатлон опустился ниже плинтуса

Серебряный призер Олимпиады в Инсбруке считает, что в СБР и в сборных России есть серьезные проблемы во всем.

Бывший тренер сборных СССР и России Александр Привалов призывает к серьезным переменам в российском биатлоне.

«Есть много серьезных вопросов, – заявил Привалов в интервью ТАСС. – Чтобы перестроиться в работе, надо все вдумчиво проанализировать, сделать определенные выводы. Исходя из этих выводов менять и тренеров, и, при необходимости, руководство. В биатлоне надо делать революцию, потому что терпеть это дальше уже невозможно. Просто-напросто стыдно, что наш вид спорта с ведущих позиций опустился ниже плинтуса.

Призывая к изменениям, я не говорю лично о президенте Союза биатлонистов России Владимире Драчеве, а о том, что есть серьезные проблемы во всем. Команду опустили на такой низкий уровень, что точечными решениями проблему уже не решить. По одной только методике подготовки вопросов очень много.

Я не могу сказать, смогут ли тренеры перестроиться в этой работе, но разобраться в этом надо. Надо искать тех, кто сможет подумать головой. Это очень важно.

Кроме того, серьезной проблемой является отсутствие единства в коллективе среди тренеров. Когда мы работали, у нас был дружный коллектив, его даже можно было назвать семьей. Мы работали на взаимоуважении друг к другу, а сейчас этого нет».

По ходу сезона-2019/20 российские биатлонисты установили новый антирекорд – 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира.

Привалов выиграл серебряную медаль на зимних Олимпийских игр 1964 года и бронзу на Олимпиаде 1960 года в гонках на 20 км. Александр Васильевич руководил сборной СССР по биатлону на зимних Олимпиадах 1968, 1972, 1976 и 1980 годов. На зимних Олимпийских играх 1994 года был старшим тренером женской сборной России.

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