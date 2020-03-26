СБР изменил логотип и призывает всех оставаться дома Акция направлена на борьбу с пандемией.

Союз биатлонистов России (СБР) во время непростой ситуации, вызванной распространением коронавируса, изменил логотип.

Биатлонист, изображенный на эмблеме СБР, помещен в контур, символизирующий дом.

«Друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома в это непростое время. Берегите здоровье – свое и близких людей!», - сообщает Twitter организации.

Друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома в это непростое время. Берегите здоровье – свое и близких людей! 😷🏠 pic.twitter.com/VV3A8jI6BB — Биатлон России (@russianbiathlon) March 26, 2020

Ранее сегодня подобным образом казанские клубы «Ак Барс», «Рубин» и «Зенит-Казань» призвали граждан без лишней необходимости не выходить на улицу, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом.