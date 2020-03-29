Александр Тихонов: Опасность от коронавируса может быть только в России, в Белоруссии есть законы Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону живет в Минске.

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в интервью «Спорт день за днем» рассказал о том, что в Белоруссии все спокойно, и нет никакой паники по поводу пандемии коронавируса.

– Здесь есть президент, есть законы. Никакой паники нет. Абсолютно, – заявил 73-летний Тихонов.

– У вас нет подозрений, что реальных цифр по зараженным просто не говорят?

– В Беларуси не врут. В отличие от России.

– Во всем мире пандемия коронавируса. В вашей жизни что-то поменялось? Может больше дома бываете?

– Только что приехал с дачи, вчера посидели с другом. Никаких запретов. Народ на улице гуляет. У нас есть любимая кофейня. Там всегда есть народ. Какие-то считанные ходят в масках.

– Вы не ходите в маске?

– Я считаю, что маска – это накопление бактерий. Больше ничего.

– Говорят, что больше всего рискуют люди старшего поколения. Вы не ощущаете опасность?

– Какая-то опасность может быть только в России.

– Вы не планировали поездку в Россию?

– Только что приехал оттуда.

По состоянию на 28 марта в Белоруссии коронавирус выявили у 94 человек, 32 из которых вылечились. Смертельных случаев не зафиксировано.