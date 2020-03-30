Биатлонистка Анастасия Халиуллина заразилась коронавирусом Тесты спортсменки на инфекцию дали положительный результат.

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина переболела коноравирусной инфекцией.

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре. Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течении 3-4 дней, у нее прошла дома. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», - приводит «РИА Новости» слова президента СБР Владимира Драчева.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.