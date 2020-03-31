Апрельские сборы биатлонистов отменены Такое решение принял СБР из-за пандемии коронавируса.

Сборные команды России по биатлону в этом году не смогут провести сборы в апреле.

«Похоже, что апрельские сборы пока не могут состояться. Все базы, куда могли поехать, закрыты. Теперь спортсмены будут работать самостоятельно, конечно, где есть такая возможность, у кого остались лыжные трассы. Минспорта прорабатывал механизм, и федерация должна понимать, что если спортсмены заехали в Новогорск, то выезжать оттуда они не могут. У нас сезон закончился, надо, чтобы ребята отдохнули и набрались сил. Поэтому апрель будет месяцем отпусков», — приводит «РИА Новости» слова президента СБР Владимира Драчева.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.