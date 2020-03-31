Анфиса Резцова: Не Губерниеву переименовывать стадион, носящий мое имя - Советский спорт
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31 марта 2020 18:09БиатлонВолохов Юрий

Анфиса Резцова: Не Губерниеву переименовывать стадион, носящий мое имя

Губерниев раскритиковал Резцову за ее слова о нарушении карантина.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась по поводу конфликта с Дмитрием Губерниевым.

– Мне постоянно звонят, просят, чтобы я что-то ответила на оскорбления Губерниева, который уже дошел до крайней точки, – сказала Резцова корреспонденту «Советского спорта» Юрию Волохову. А ведь у меня дочки – действующие спортсменки. Меня эта ситуация совсем добила, стараюсь не реагировать и немного успокоиться.

Не хочу дальше развивать эту тему, но «Советскому спорту» отвечу по поводу высказывания Губерниева о переименование стадиона в Химках, который носит мое имя, и на котором я 20 лет провожу соревнования. Стадион так назвали заслуженные люди, и не Губерниеву его переименовывать.

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