Владимир Драчев: Письма пока не видел, попробую ознакомиться Президент СБР Владимир Драчев сейчас, видимо, находится на заседании Госдумы.

Президент СБР Владимир Драчев сообщил «Советскому Спорту», что письма с требованием своей отставки пока не видел.

Он прислал смс в ответ на наш звонок: «Не могу сейчас говорить?»

- Но вы видели письмо биатлонной общественности? Вам есть что ответить?

- Письма пока не видел, попробую ознакомиться.