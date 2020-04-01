Владимир Драчев: Письма пока не видел, попробую ознакомиться

Президент СБР Владимир Драчев сообщил «Советскому Спорту», что письма с требованием своей отставки пока не видел.
Он прислал смс в ответ на наш звонок: «Не могу сейчас говорить?»
- Но вы видели письмо биатлонной общественности? Вам есть что ответить?
- Письма пока не видел, попробую ознакомиться.
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