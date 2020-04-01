Александр Касперович: Драчев принципиально не слушает тренеров Заслуженный тренер России прокомментировал деятельность президента Союза биатлонистов России.

Александр Касперович заявил, что Владимир Драчев на посту главы СБР не выполнил своих обещаний, а также не прислушивается к мнению тренеров сборной.

«Посмотрите: выполнен ли хоть один пункт из тех, что он заявлял? – заявил Касперович в интервью «РИА Новости». – Говорил: миллионы, миллиарды, все будет. Идет натуральный обман – с лыжами, со структурами. Все специалисты смеялись.

И само отношение к людям... Не должно быть такого. Не знаю, откуда у него это взялось. Он не был таким. Я с ним дружил, у нас были с ним прекраснейшие отношения. Я пытался пойти с ним на контакт, но...

Взять и разрушить всю систему подготовки. Всю! Посмотрите на результаты! Мы довольны такими результатами?! У нас никогда в жизни таких не было. Уберите Логинова, и какую команды мы тогда получим?

Ну как можно сегодня так относиться к спортсменам?! Максим Цветков, Антон Бабиков – чемпионы мира 2017 года, но их нет в команде.

Или возьмем Дмитрия Малышко. К нему уже вообще какая-то личная неприязнь. Я-то знаю этого спортсмена, работал с ним. Он очень прибавил в дистанционной скорости. Я был на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Да, у Малышко были промахи в эстафете, но по скорости он там уже вышел практически на уровень Бог!

Нельзя так поступать! Постоянно какие-то метания наблюдаем. То ветеранов возим, то ветеранов не возим. Или вспомните, как в Раубичах выяснилось, что у нас квоты не хватает. От тренеров это должно идти! Они должны были Драчева долбать. А он принципиально никого не слушает – нет, и все. Драчев принципиально никого не слушает – нет, и все».

Напомним, что сегодня ветераны биатлона обратились к президенту СБР с открытым письмом, которое оказалось в распоряжении «Советского спорта».