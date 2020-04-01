Владимир Драчев: Уйду ли я отставку добровольно? Конечно, нет! Президент Союза биатлонистов России прокомментировал письмо ветеранов биатлона.

Владимир Драчев заявил, что не намерен покидать пост президента СБР из-за письма ветеранов биатлона.

«Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно, нет! – заявил Драчев в интервью «РИА Новости». – От того же Тихонова я этот призыв с первого дня своей работы слышу.

Во-первых, у меня огромные планы на развитие биатлона. Я же не собираюсь на полпути останавливаться, надо до конца доводить работу, намеченную на четырехлетие. И мы ее делаем!

А во-вторых, те, кто реально это письмо писали, не знают, что происходит внутри СБР. Вот это обидно.

У нас есть результаты, которыми мы можем гордиться в этом году. У нас есть чемпион мира, есть люди, впервые попавшие на подиумы.

Да, есть определенные сложности, но мы знаем их и намереваемся исправлять. Их не исправить по щелчку, чтобы – раз! И все поменялось. Так не бывает.

Я ситуацию полноценно изучил. То, что связано и с оружием, и с лыжами, и с сервисом, и с логистикой, и так далее. Мы сейчас над устранением этих недочетов наших работаем.

В любом случае, прислушиваться ко всем словам критиков надо. Если это объективно, и сделаны не только выводы, но и предложения. Выводы-то мы и так знаем! И нюансы мы все знаем. И про автобусы, и про сервис, и про штайншлифт-машины, и про тренеров сборной, и про всё остальное. У всех биатлонистов очень хорошо развито это чувство – мы понимаем, где и что не так. Но как это устранить, никто же не говорит! Вот что важно».

Напомним, что четырехкратный чемпион мира Драчев руководит Союзом биатлонистов России с 2018 года.