Драчев прокомментировал обвинения в финансовых нарушениях Его слова приводит ТАСС.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался после обвинений в финансовых нарушениях со стороны исполнительного директора организации Сергея Голикова.

Ранее последний заявил, что примерно 1,5 млн рублей были потрачены на оплату персонального водителя для супруги Драчева.

«В своем недавнем обращении я призвал воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений, поэтому не хочу нарушать свои же правила и не собираюсь ввязываться в заочную дискуссию.

Сейчас нам надо сосредоточиться на решении вопросов подготовки сборной команды к старту сезона. Все эти беспочвенные обвинения будем обсуждать позже», – цитирует Драчева ТАСС.