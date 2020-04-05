У российских биатлонистов, прошедших карантин, симптомов коронавируса не выявлено

Президент союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что у российских спортсменов, находившихся на карантине после заключительного этапа Кубка мира в Финляндии, симптомов коронавируса не обнаружено.
«Они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идет обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии», - цитирует Драчева ТАСС.
Напомним, ранее положительный тест на коронавирус сдала чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина.
Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.
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