У российских биатлонистов, прошедших карантин, симптомов коронавируса не выявлено Карантин завершился 31 марта.

Президент союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что у российских спортсменов, находившихся на карантине после заключительного этапа Кубка мира в Финляндии, симптомов коронавируса не обнаружено.

«Они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идет обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии», - цитирует Драчева ТАСС.

Напомним, ранее положительный тест на коронавирус сдала чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.