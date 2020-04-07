Губерниев – о ситуации в СБР: Конфликт исчерпан, конференции не будет

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился инсайцдом о текущей ситуации в руководстве Союза биатлонистов России (СБР).
«Ждем протокол правления СБР. Он будет 8-го утром, конфликт внутри организации, по моей информации, исчерпан!
Конференции не будет, привет биатлонному ГКЧП, тренеров сборной утвердят 10-го апреля! Обстановка рабочая! Именно так я и предполагал, здравый смысл никто не отменял! Наши спортсмены теперь точно всех победят!» – написал Губерниев.
Ранее ветераны отечественного биатлона написали письмо, в котором призвали главу СБР Владимира Драчева покинуть свой пост. Напомним, он руководит организацией с 2018 года.
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