Губерниев – о ситуации в СБР: Конфликт исчерпан, конференции не будет Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился инсайцдом о текущей ситуации в руководстве Союза биатлонистов России (СБР).

«Ждем протокол правления СБР. Он будет 8-го утром, конфликт внутри организации, по моей информации, исчерпан!

Конференции не будет, привет биатлонному ГКЧП, тренеров сборной утвердят 10-го апреля! Обстановка рабочая! Именно так я и предполагал, здравый смысл никто не отменял! Наши спортсмены теперь точно всех победят!» – написал Губерниев.

Ранее ветераны отечественного биатлона написали письмо, в котором призвали главу СБР Владимира Драчева покинуть свой пост. Напомним, он руководит организацией с 2018 года.