Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР - Советский спорт
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08 апреля 2020 16:13БиатлонВолохов Юрий

Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России.

- Результатов – ноль, спонсоров – ноль. Нет ни одного положительного пункта в работе Драчева, - говорит Александр Тихонов.

- Видимо, в нынешних непростых условиях СБР надеется на финансовую поддержку государства.
- Думаю, Министерство спорта учтет все эти моменты, и то, что ждет СБР дальше при таком руководстве, не будет их финансировать.

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