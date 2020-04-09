Союз биатлонистов России сформирует новый тренерский штаб сборных Очередное заседания правления СБР состоялось в режиме видеоконференции.

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал пресс-релиз по итогам очередного заседания правления СБР, которое прошло 7 апреля в формате видеоконференции.

Вице-президент Валерий Польховский представил предложения региональных федераций по кандидатурам тренеров для формирования тренерского штаба СБР на два следующих сезона.

Правление поручило Польховскому, Сергею Чепикову и Евгению Редькину срок до 10 апреля собрать дополнительную информацию по представленным кандидатурам, а также другим тренерам, предложенных тренерским советом СБР.

Также Польховский был наделен полномочиями подготовить предложения по формированию тренерского штаба СБР, аналитической группы, сервис бригады сборных команд, а также по подготовке тренировочных планов, мест проведения сборов и других вопросов, касающихся сборных команд России по биатлону.