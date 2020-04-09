Драчев и правление СБР пригласили авторов открытого письма на разговор Обсуждение проблем отечественного биатлона планируют провести после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Союз биатлонистов России и его президент Владимир Драчев пригласили авторов открытого письма ветеранов биатлона конструктивно обсудить позиции, изложенные в обращении, которое было опубликовано в СМИ. Об этом СБР сообщил в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Встречу планируют провести на специально созванном заседании правления СБР после прекращения ограничений, связанных с пандемией и полным восстановлением рабочего режима.

Напомним, что 1 апреля ветераны биатлона обратились к президенту СБР с открытым письмом, призвав Драчева добровольно покинуть занимаемую должность.