Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – про иностранных кандидатов в тренерском штабе сборной России.
– Владимир Драчев сказал, что среди кандидатов в тренеры сборной России есть иностранные специалисты.
– Знаем мы этих специалистов. Белорусы тут написали: «Спасибо Драчеву, что он забирает у нас Королькевича». Это иностранный специалист разве что только в Африке не работал.
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