Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал - Советский спорт
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09 апреля 2020 16:06БиатлонВолохов Юрий

Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал

Президент СБР Владимир Драчев заявил, что сборную России может возглавить иностранный специалист.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – про иностранных кандидатов в тренерском штабе сборной России.

Владимир Драчев сказал, что среди кандидатов в тренеры сборной России есть иностранные специалисты.
Знаем мы этих специалистов. Белорусы тут написали: «Спасибо Драчеву, что он забирает у нас Королькевича». Это иностранный специалист разве что только в Африке не работал.

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