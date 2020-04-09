Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Президент СБР Владимир Драчев заявил, что сборную России может возглавить иностранный специалист.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – про иностранных кандидатов в тренерском штабе сборной России.

– Владимир Драчев сказал, что среди кандидатов в тренеры сборной России есть иностранные специалисты.

– Знаем мы этих специалистов. Белорусы тут написали: «Спасибо Драчеву, что он забирает у нас Королькевича». Это иностранный специалист разве что только в Африке не работал.