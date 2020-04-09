Логинов – о возможных переменах в СБР: На мне это никак не скажется 1 апреля ветераны биатлона обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву с открытым письмом, призвав его добровольно покинуть занимаемую должность.

Российский биатлонист Александр Логинов высказался на фоне возможных перемен в Союзе биатлонистов страны (СБР).

«Вне зависимости от того состава СБР, который будет, моя работа заключается в том, чтобы тренироваться и показывать результат. На мне это никак не скажется.

Я знаю, что и для чего делаю. Должен не обращать внимания на то, что происходит вокруг меня. Вне зависимости от того, какой будет тренерский коллектив, руководящий состав, я в любом случаю найду с людьми общий язык», – цитирует Логинова «Матч ТВ».