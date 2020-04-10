Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России Решение было принято на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР), которое состоялось в пятницу, 10 апреля.

«Решено направить на согласование в Минспорта РФ кандидатуру В.Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020-2021 г.,» - говорится в сообщении пресс-службы СБР.

Отмечается, что в связи с необходимостью дополнительных согласований тренерских ставок с Олимпийским комитетом России и Минспортом РФ , Польховскому поручено проработать и представить проект тренерского штаба СБР на сезон 2020-2021 в срок до 20 апреля 2020 года.

Напомним, что в предыдущих двух сезонах российскую команду возглавлял Анатолий Хованцев.