Дмитрий Васильев: Вместо главного тренера сборной России можно ввести должность генменеджера Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что в сборной России ро биатлону не нужна должность главного тренера.

- Я сомневаюсь в необходимости такой должности как главный тренер сборной России по биатлону. Получается двоевластие.

А для чего тогда старшие тренеры в этих командах? Я считаю, что достаточно старших тренеров, а вместо главного тренера можно ввести должность генерального менеджера, - приводит слова Васильева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР), которое состоялось в пятницу, 10 апреля, было принято решение рекомендовать на должность главного тренера сборной России Валерия Польховского, исполняющего на данный момент обязанности вице-президента организации.