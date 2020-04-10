Вице-президент СБР рассказал о смене главного тренера

Вице-президент Союза биатлонистов России Юрий Векшин подтвердил, что Валерий Польховский сменит Анатолия Хованцева на посту главного тренера сборной России. Чтобы это назначение состоялось, осталось дождаться приказа Министерства спорта России.
«Только что завершилось заседание членов правления СБР. Оно проходило в формате видео-конференции. Речь шла о том, чтобы определиться с кругом старших тренеров, которые будут работать с основными командами сборной России в сезоне-2020/21. Кроме того, работа Анатолия Хованцева, который трудился главным тренером сборной России по биатлону в прошлом году, была признана неэффективной. Вместо него на этот пост рекомендован Валерий Польховский. Чтобы сказать официально, что он преемник, нужно дождаться решения Министерства спорта РФ», - рассказал Юрий Векшин в интервью «Рабочему пути».
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