Анфиса Резцова о словах Губерниева: За такое сажать надо Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам резко ответила на критику телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Напомним, Губерниев раскритиковал Резцову за демонстративное несоблюдение норм карантина во время пандемии коронавируса и позволил себе провокационные высказывания о спортивных заслугах бывшей биатлонистки.

«Дима сильно меня оскорбил, - заявила Резцова в интервью Sport24. - Унизить меня невозможно, потому что я заслужила уважения всего мира. А он говорит, что мои победы — фигня, все на допинге… Это даже не глупость, такие высказывания непозволительны. За такое людей сажать надо! За оскорбление личности гражданина». «Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона. Я уже говорила: «Дима, ты же гребец. Иди греблю комментируй», - подытожила знаменитая спортсменка.