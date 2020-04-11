Анфиса Резцова о словах Губерниева: За такое сажать надо

Напомним, Губерниев раскритиковал Резцову за демонстративное несоблюдение норм карантина во время пандемии коронавируса и позволил себе провокационные высказывания о спортивных заслугах бывшей биатлонистки.
«Дима сильно меня оскорбил, - заявила Резцова в интервью Sport24. - Унизить меня невозможно, потому что я заслужила уважения всего мира. А он говорит, что мои победы — фигня, все на допинге… Это даже не глупость, такие высказывания непозволительны. За такое людей сажать надо! За оскорбление личности гражданина». «Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона. Я уже говорила: «Дима, ты же гребец. Иди греблю комментируй», - подытожила знаменитая спортсменка.
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