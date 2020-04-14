Александр Привалов: В российском биатлоне столько грязи, что просто нет слов Заслуженный тренер СССР прокомментировал ситуацию в Союзе биатлонистов России.

Александр Привалов, руководивший сборной СССР по биатлону на четырех Олимпиадах и тренировавший женскую сборную России в начале 90-х, высказался по поводу ситуации в отечественном биатлоне.

«В мое время мы работали в удовольствие, в радость, – заявил Привалов в интервью ТАСС. – А сейчас столько грязи в биатлоне, что просто нет слов. Одни склоки. Поэтому мне не хочется влезать в эти передряги, и мне сложно комментировать все эти вопросы».

1 апреля ветераны биатлоны в открытом письме обратились к президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву с призывом добровольно покинуть свой пост из-за накопившихся проблем.