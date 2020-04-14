Майское заседание совета СБР отменили из-за пандемии коронавируса - Советский спорт
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14 апреля 2020 17:49БиатлонШарафудинов Виктор

Майское заседание совета СБР отменили из-за пандемии коронавируса

В Союзе биатлонистов России планировали обсудить работу за последние два года.

Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что заседание совета Союза биатлонистов России, которое должно было состояться в мае, отменено из-за пандемии коронавируса.

«В этому году было запланировано провести заседание совета СБР, оно должно было состояться после майских праздников, – заявил Драчев в интервью ТАСС. – На этом заседании мы должны были обсудить то, что было сделано за два года, достижения и ошибки, развитие биатлона в регионах. Но пандемия коронавируса этому помешала».

Драчев не исключил, что совет может провести заседание в ноябре, во время чемпионата России в Ханты-Мансийске. Изначально чемпионат должен был пройти с 26 марта по 3 апреля, однако был перенесен на последний месяц осени.

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