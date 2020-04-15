Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером Мнение президента СБР идет вразрез с решениями правления.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил о том, что не видит вице-президента СБР Валерия Польховского в роли главного тренера сборной России.

«Кандидатура Польховского – не мой ход, – рассказал Драчев в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Я не предлагал его ни на должность вице-президента, ни тем более на должность главного тренера. Я за то, чтобы на данный момент не торопиться и не ускорять процесс. Лично я не против Польховского в плане организационных действий, но не в роли главного тренера. Не пытаюсь противостоять этому… Нужно принять единственное правильное решение, а мы куда-то спешим, бежим.

До Олимпиады осталось не так много времени, и полностью менять состав тренерского штаба сейчас – неверно. Идет пандемия, отсутствие контактов, сборов… По факту, видимо, соберемся не раньше июля, а может и в августе. О какой централизованной подготовке мы говорим? Знакомство со спортсменами получится в конце подготовительного периода.

Я категорически против кандидатур Королькевича и Кабукова. Кабукова вообще не знаю – что за специалист, с кем работал? Неизвестная личность. И ставить тренером человека, который вообще нигде толком не работал, просто непрофессионально».

Напомним, что на прошлой неделе правление СБР рекомендовало Министерству спорта РФ утвердить Польховского в должности главного тренера сборной России.

До 20 апреля действующий вице-президент СБР должен сформировать предложения по формированию тренерского штаба на следующий сезон. В число кандидатов входят Владимир Королькевич, работавший в Словении и Белоруссии, а также Роберт Кабуков, ранее тренировавший сборную Казахстана.