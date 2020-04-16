Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.

- Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус 15 февраля получили паспорта. В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, - передает ТАСС слова генерального секретаря Федерации биатлона Молдавии Петра Брии.

Как отмечает агентство, спортсменам не требовалось согласия на переход от Союза биатлонистов России и Международного союза биатлонистов, поскольку они не выступали на взрослом уровне за сборную России.