IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2020/21 Биатлонный сезон начнется в финском Контиолахти 28 ноября.

Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал календарь Кубка мира следующего сезона.

Первый этап пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября, а заключительный девятый – состоится с 18 по 21 марта следующего года в норвежском Хольменколлен. Чемпионат мира 2021 пройдет в феврале в словенской Поклюке.

Из десяти этапов Кубка мира лишь один пройдет за пределами Европы – на будущей олимпийской трассе в Пекине.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон отметил, что нельзя исключать изменений в календаре из-за пандемии эпидемиологической обстановки.

Вот как выглядит полное расписание:

1. Контиолахти (Франция) – 28-29 ноября 2020 года

2. Эстерсунд (Швеция) – 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) – 11-13 декабря

4. Анси (Франция) – 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) – 7-10 января 2021 года

6. Рупольдинг (Германия) – 13-17 января

7. Антхольц (Италия) – 21-24 января

Чемпионат мира по биатлону. Поклюка (Словения) – 10-21 февраля

8. Пекин (Китай) – 26 февраля – 1 марта

9. Нове-Место (Чехия) – 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) – 18-21 марта

Стоит отметить, что проведение чемпионата мира по летнему биатлону в немецком Рупольдинге с 20 по 23 августа находится под вопросом из-за запрета немецких властей на проведение массовых мероприятий.