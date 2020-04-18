IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2020/21

Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал календарь Кубка мира следующего сезона.
Первый этап пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября, а заключительный девятый – состоится с 18 по 21 марта следующего года в норвежском Хольменколлен. Чемпионат мира 2021 пройдет в феврале в словенской Поклюке.
Из десяти этапов Кубка мира лишь один пройдет за пределами Европы – на будущей олимпийской трассе в Пекине.
Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон отметил, что нельзя исключать изменений в календаре из-за пандемии эпидемиологической обстановки.
Вот как выглядит полное расписание:
1. Контиолахти (Франция) – 28-29 ноября 2020 года
2. Эстерсунд (Швеция) – 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) – 11-13 декабря
4. Анси (Франция) – 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) – 7-10 января 2021 года
6. Рупольдинг (Германия) – 13-17 января
7. Антхольц (Италия) – 21-24 января
Чемпионат мира по биатлону. Поклюка (Словения) – 10-21 февраля
8. Пекин (Китай) – 26 февраля – 1 марта
9. Нове-Место (Чехия) – 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) – 18-21 марта
Стоит отметить, что проведение чемпионата мира по летнему биатлону в немецком Рупольдинге с 20 по 23 августа находится под вопросом из-за запрета немецких властей на проведение массовых мероприятий.