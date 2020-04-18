Валерий Польховский: Главное, чтобы были медали – на этапах Кубка мира и Олимпиаде Главный кандидат на должность главного тренера сборных России по биатлону рассказал о том, какой видит свою работу.

Вице-президент СБР Валерий Польховский рассказал о том, какой он видит работу главного тренера национальных команд, а также объяснил почему он выдвинул кандидатуры Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на роль старших тренеров.

«Главный тренер должен все время держать руку на пульсе, обязан знать, что делается и в мужской, и в женской команде, постоянно вести диалог со старшими тренерами, – рассказал Польховский в интервью «Тюменской арене». – В то же время я понимаю, что наставники должны расти, должны иметь свою позицию, свои наработки как в стрелковой, так и в функциональной части подготовки. Но должны быть правила игры, которые устанавливает главный тренер, и по ним необходимо пошагово двигаться вперед, реализовывать те программы, которые прописаны на год, на два, на четырехлетие. Иначе ничего не получится. Этот путь мы уже проходили, когда я работал с резервом. Там под моим началом были юниорская, молодежная сборные, резервная команда. Мною были поставлены наставникам определенные задачи. Несколько тренировок в каждом цикле вместе намечали, обсуждали, а дальше уже тренеры могли сами творить: где-то добавлять объем, где-то наоборот снижать.

Для меня главное, чтобы был результат, были медали. Причем медали на постоянной, что ли, основе – начиная от этапов Кубка мира, заканчивая Олимпиадой. А добиться этого можно только совместной работой с регионами, наставниками на местах, министерством спорта России, Олимпийским комитетом.

Почему выбор в качестве возможных старших тренеров сборных страны пал на Владимира Королькевича и Роберта Кабукова? Я уже не раз говорил, что у нас совсем немного времени, чтобы тратить его на раскачку, притирку. Сейчас надо выходить и пахать. Я знаю этих специалистов, какой-то период вместе с ними работал. Знаю их возможности, профессионализм, поэтому выбор пал на них».

Напомним, что на прошлой неделе правление СБР рекомендовало Министерству спорта РФ утвердить Польховского в должности главного тренера сборной России.

До 20 апреля действующий вице-президент СБР должен сформировать предложения по формированию тренерского штаба на следующий сезон. В число кандидатов входят Владимир Королькевич, работавший в Словении и Белоруссии, а также Роберт Кабуков, ранее тренировавший сборную Казахстана.