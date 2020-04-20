Чемпион мира по биатлону Ландертингер объявил о завершении карьеры - Советский спорт
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20 апреля 2020 08:51Биатлон

Чемпион мира по биатлону Ландертингер объявил о завершении карьеры

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер принял решение завершить карьеру.

- Для меня сейчас самое подходящее время, чтобы остановиться. После операции на межпозвоночном диске для меня настали тяжелые времена. Продолжать карьеру было бы недальновидным для моего тела и здоровья.

Я горжусь тем, чего достиг, рад, что мне всегда удавалось, показывать высокие результаты на крупных мероприятиях. Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей, Австрийскую лыжную ассоциацию и партнеров, с которыми хотел бы продолжать общаться и в будущем, - приводит слова Ландертингера пресс-служба Австрийской федерации лыжного спорта.

Добавим, что Ландертингер завоевал серебряные медали на Играх-2010 в Ванкувере и Олимпиаде-2014 в Сочи, а также в 2009 году стал чемпионом мира в масс-старте. Австриец одержал четыре победы на этапах Кубка мира, кроме этого в его активе 14 серебряных и 13 бронзовых наград.

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