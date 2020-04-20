СБР утвердил тренерский штаб сборных команд на следующий сезон - Советский спорт
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20 апреля 2020 14:55Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборных команд на следующий сезон

Сегодня, 20 апреля, состоялось очередное заседание Правления Союза биатлонистов России.

Как сообщает официальный сайт СБР, тренерский штаб основного состава мужской сборной составили Роберт Кабуков, Максим Максимов и Артем Истомин. В тренерский штаб основного состава женской сборной вошли Владимир Королькевич и Николай Загурский.

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