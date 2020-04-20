СБР утвердил тренерский штаб сборных команд на следующий сезон Сегодня, 20 апреля, состоялось очередное заседание Правления Союза биатлонистов России.

Как сообщает официальный сайт СБР, тренерский штаб основного состава мужской сборной составили Роберт Кабуков, Максим Максимов и Артем Истомин. В тренерский штаб основного состава женской сборной вошли Владимир Королькевич и Николай Загурский.