СБР утвердил тренерский штаб сборных команд на следующий сезон

Как сообщает официальный сайт СБР, тренерский штаб основного состава мужской сборной составили Роберт Кабуков, Максим Максимов и Артем Истомин. В тренерский штаб основного состава женской сборной вошли Владимир Королькевич и Николай Загурский.
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