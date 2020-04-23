Правление СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию Дату и место проведения сообщат дополнительно.

Союз биатлонистов России на своей официальном сайте опубликовал заявление о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции.

Такое решение правление СБР приняло «в связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации».

О дате и месте проведения конференции сообщат дополнительно.

Владимир Драчев руководит СБР с 2018 года. В начале апреля ветераны биатлона опубликовали открытое письмо с призывом к действующему президенту покинуть свой пост добровольно из-за накопившихся проблем.