Правление СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию

Союз биатлонистов России на своей официальном сайте опубликовал заявление о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции.
Такое решение правление СБР приняло «в связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации».
О дате и месте проведения конференции сообщат дополнительно.
Владимир Драчев руководит СБР с 2018 года. В начале апреля ветераны биатлона опубликовали открытое письмо с призывом к действующему президенту покинуть свой пост добровольно из-за накопившихся проблем.
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