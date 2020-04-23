Владимир Драчев – о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции СБР: Я в этом не участвовал О дате и месте проведения конференции обещали сообщить дополнительно.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на решение правления СБР созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию.

«Ну, прекрасно, – заявил Драчев в интервью «РИА Новости». – Они, видимо, сами собирались, между собой. Я в этом не участвовал. Не могу ничего сказать об этом решении, разумное он или наоборот. Могу только сказать, что я не участвовал в принятии этого решения. Нравится ли оно мне? Слушайте, надо работать, а не заниматься этой грязью. Тем более, они теперь собираются между собой. Захотели, собрались, приняли решение. Ну, хорошо. Не могу сказать, хорошо или нехорошо, что пройдет эта конференция. Я только что от вас и получил эту информацию».

Свое решение правление СБР мотивирует необходимостью определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации.

Напомним, что ранее ветераны биатлона в открытом письме призвали Драчева добровольно покинуть пост президента СБР.