Валерий Польховский: Удивляюсь словам Драчева, у нас были нормальные отношения Главный тренер сборной России прокомментировал слова президента СБР.

Валерий Польховский, который в понедельник был назначен руководителем сборной России, прокомментировал реакцию президента СБР Владимира Драчева на то, что происходит в организации.

Сегодня правление Союза биатлонистов России объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.

«Я, откровенно говоря, сам удивляюсь словам Драчева, – заявил Польховский в интервью «РИА Новости». – Когда мы встречались в кабинете в СБР, у нас были нормальные отношения. Я его уже месяц не видел, что за это время поменялось, сложно сказать. Странное поведение.

Прочитал сообщение с сайта СБР о конференции. Я не веду переписку главы СБР и правления, не могу сказать, почему он не в курсе.

Мне поручены вопросы о комплектовании команд, эти вопросы мы с тренерами решаем и обсуждаем. Нужно дать объективную оценку в прошедшем сезоне, мы сейчас этим занимаемся».

Ранее Драчев заявлял о том, что он против того, чтобы Польховский возглавлял национальную команду.