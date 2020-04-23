Драчев назвал решение правления СБР о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции нелегитимным Скандал в отечественном биатлоне набирает обороты.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал нелегитимным решение правления СБР о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.

«Сейчас будем проверять это решение на легитимность, – заявил Драчев в интервью ТАСС. –Насколько я знаю, по уставу отчетно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций. Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления».

Свое решение правление СБР мотивирует необходимостью определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации.