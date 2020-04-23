Чемпионка мира Виткова завершила карьеру

Инстаграм Международного союза биатлонистов сообщил о том, что 31-летняя чешская биатлонистка Вероника Виткова приняла решение завершить спортивную карьеру.
«Трудно суммировать такую замечательную карьеру в нескольких фотографиях, но это наш способ сказать «спасибо» Веронике Витковой и, самое главное, пожелать удачи в новой волнующей главе жизни. Поздравляем, Вероника! Ты будешь супер-мамой!» – сказано в сообщении IBU.
Виткова выиграла золотую медаль на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти в смешанной эстафете, а также завоевала серебро на Олимпиаде в Сочи в 2014-м в этой же дисциплине и стала бронзовым призером Игр в Пхенчхане, финишировав третьей в спринте.
Также в активе Вероники 13 личных подиумов на этапах Кубка мира (1-4-8) и две золотые медали чемпионатов мира по летнему биатлону.
«Ак Барс» сохранил костяк. Нужен ли Зарипов? Оцениваем кадровые изменения в клубах «Советский спорт» продолжает рассказывать о кадровых изменениях в клубах КХЛ. На очереди – лидер Восточной конференции «Ак Барс». 20.04.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав Обнуление в пользу Гинера и Федуна. Что сулят России послабления УЕФА 23 апреля состоится исполком Европейского союза футбольных ассоциаций, который, судя по всему, готов пойти на уступки национальным лигам. 22.04.2020 11:17 Футбол Сергеев Иван Рейтинг наездов. Тупой Васька, покойник Емельяненко, говно в оберточке Коронавирусное обострение продолжается. Народ из мира спорта наезжает друг на друга, не стесняясь в выражениях, а мы все фиксируем. Предлагаем пятый выпуск нашего рейтинга. 22.04.2020 17:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев «Он на два года старше, но не ведет вперед». Каким запомнился Михаил Григоренко Нападающий Михаил Григоренко уезжает ради НХЛ. Следующий сезон он проведет в «Коламбусе». Вспомним самые яркие моменты его карьеры, и не только в ЦСКА. 21.04.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег Не все хоккей. Кто не побоится пойти на арены после окончания эпидемии коронавируса Одной из мер безопасности на аренах при возобновлении спортивных мероприятий называют увеличение дистанции между зрителями. Но так ли она эффективна? 20.04.2020 22:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий ВЭБ купил ЦСКА. Теперь у государства 70 процентов российского футбола Пропорция частных и государственных вложений в клубы РПЛ все больше настораживает на фоне стоящих перед Россией вызовов. 23.04.2020 11:11 Футбол Сергеев Иван «Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий