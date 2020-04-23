Чемпионка мира Виткова завершила карьеру 31-летняя чешская спортсменка ждет ребенка.

Инстаграм Международного союза биатлонистов сообщил о том, что 31-летняя чешская биатлонистка Вероника Виткова приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Трудно суммировать такую замечательную карьеру в нескольких фотографиях, но это наш способ сказать «спасибо» Веронике Витковой и, самое главное, пожелать удачи в новой волнующей главе жизни. Поздравляем, Вероника! Ты будешь супер-мамой!» – сказано в сообщении IBU.

Виткова выиграла золотую медаль на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти в смешанной эстафете, а также завоевала серебро на Олимпиаде в Сочи в 2014-м в этой же дисциплине и стала бронзовым призером Игр в Пхенчхане, финишировав третьей в спринте.

Также в активе Вероники 13 личных подиумов на этапах Кубка мира (1-4-8) и две золотые медали чемпионатов мира по летнему биатлону.