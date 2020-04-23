Дмитрий Губерниев – о ситуации в СБР: Мы увидим работу знаменитого биатлонного террариума Известный комментатор высказался по поводу ситуации в Союзе биатлонистов России.

Сегодня правление СБР объявило о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал это решение нелегитимным. По поводу скандальной ситуации в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался комментатор Дмитрий Губерниев.

«Сейчас очень сложная история с той точки зрения, будет ли Драчев дальше возглавлять СБР, потому что, как я знаю, в собрании членов правления СБР он не участвовал по личным проблемам, – заявил Губерниев. – Но его позицию на конференции представил другой прославленный биатлонист Сергей Чепиков.

Позиция Драчева сейчас понятна, ведь действительно он прав в том, что сейчас нужно работать. Работы в биатлоне сейчас непочатый край. Сейчас идет формирование тренерского штаба, нужно понять, с кем будет работать Александр Логинов.

Конференция внеочередная будет, а это значит, что представители самых разных регионов, которые высказывали свои вопросы Владимиру Драчеву, получат возможность так или иначе проголосовать. Однако сейчас интересная штука – мы же должны понять, если состоятся внеочередные выборы президента СБР, то будут ли в них участвовать вчерашние оппоненты Драчева вроде Майгурова? Будет ли сам Драчев участвовать, и будет ли в итоге проведена эта конференция, потому что мы понимаем, что Драчев будет использовать свой ресурс по максимуму.

В этой ситуации ясно одно: что бы сейчас ни обещали претенденты на пост, какие золотые горы бы ни обещали – всего этого не будет. Это совершенно точно. Давайте взглянем в окно, посмотрим, что происходит с российской и мировой экономикой, и поймем, что вала спонсоров в российском спорте, в частности в биатлоне, не будет. Хорошо если найдутся люди, готовые помогать, но основная нагрузка упадет на федерацию, на Министерство спорта, на Центр подготовки сборных команд, которые существуют на деньги налогоплательщиков. Этот клубок еще будет раскручиваться, и мы увидим работу этого знаменитого биатлонного террариума единомышленников».