Сергей Чепиков: Дата конференции СБР зависит не только от пандемии, но и от желания регионов Вице-президент Союза биатлонистов России пока не может объявить дату проведения отчетно-выборной конференции.

В конце апреля правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции для определения путей выхода из кризисной ситуации. Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков заявил, что будут обсуждать вопросы выборов правления и президента.

«Основные точки были уже отмечены, – рассказал Чепиков в интервью «РИА Новости». – Правление проголосовало за возможность проведения конференции. До конца мая все в рабочем режиме. Дата конференции зависит не только от пандемии, но и от желания регионов. Кто-то хочет, чтобы были какие-то кардинальные изменения, кто-то не хочет

У меня пока нет информации, сколько регионов могли бы поддержать Владимира Петровича Драчева, но сторонников у него много. Сейчас в это сложное время надо думать не о конфликтах. Необходимо приложить все усилия для развития нашего любимого вида спорта».

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Драчев занимает должность президента СБР с мая 2018 года.