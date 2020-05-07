Владимир Драчев: Пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать Президент СБР рассказал о ситуации в отечественном биатлоне.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что не будет в ближайшее время делать никаких громких заявлений по поводу ситуации в организации. Ранее правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции, а Драчев назвал это решение нелегитимным.

Вот, что рассказал президент СБР в интервью «РИА Новости»:

«Много слов уже было сказано, зачем лишнее-то давать? Раздувать очередные сенсации, для чего? Кому это надо?

Тем более, я пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать. Да, реагируем на то, что говорит министр. У нас контакты с Олегом Васильевичем были.

У каждого человека все равно есть свой взгляд на любые вещи, но в текущей ситуации мы понимаем, что сейчас необходимо продолжать работать.

Команда спокойно, в рабочем режиме занимается на самоизоляции, спортсмены работают с личными тренерами в регионах».

Драчев руководит СБР с 2018 года. Олег Матыцин возглавил министерство спорта в январе нынешнего года.