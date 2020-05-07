IBU: В данный момент мы исследуем полученную от WADA информацию по российским спортсменам - Советский спорт
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07 мая 2020 16:06Биатлон

IBU: В данный момент мы исследуем полученную от WADA информацию по российским спортсменам

Международный союз биатлонистов (IBU) приступил к изучению информации о российских спортсменах, полученную от WADA.

- Антидопинговый орган IBU в данный момент исследует информацию, полученную от WADA вместе с другими данными, которыми может обладать орган, и в надлежащее время примет соответствующие меры, - цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Напомним, что в конце апреля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории.

Позже агентство разослало всю собранную информацию в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований. Каждой из них предстоит решить, наказывать ли российских атлетов за нарушение антидопинговых правил или нет. WADA отправила сведения по всем 298 случаям, что позволит федерациям оценить все собранные доказательства и провести целевую проверку определенных атлетов.

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