Драчев отправил письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации Об этом сообщает ТАСС.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев недоволен поведением правления организации и разослал письма с критикой во все региональные федерации.

Ранее президент СБР выслал письмо на имя члена правления СБР Владимира Якушева, в котором раскритиковал коллег за формирование нового тренерского штаба.

Ранее стало известно, что Драчев не поддерживает назначения Валерия Польховского главным тренером сборной России, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича – старшими тренерами команды.

Несмотря на его позицию, их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления СБР.