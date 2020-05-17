Владимир Драчев: Надеемся, что бюджет СБР не сократится - Советский спорт
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17 мая 2020 11:20Биатлон

Владимир Драчев: Надеемся, что бюджет СБР не сократится

Глава СБР Владимир Драчев выразил надежду, что бюджет организации сохранится на прежнем уровне.

- Надеемся, что бюджет не сократится. У нас все нормы были утверждены и подписаны еще в начале года. Надеемся, что для сборных команд, которые уже работают и есть, суммы не будут уменьшены. Конечно, сокращение в министерстве идет по всем программам, по всем направлениям, - цитирует Драчева «РИА Новости».

Ранее Драчев разослал письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации. Также президент СБР заявил о том, что не поддерживает решение о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России, а Роберта Кабукова и Владимира Королькевича – старшими тренерами команды.

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