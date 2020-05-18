Александр Касперович: У Логинова боевое настроение и он готов работать

Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, рассказал, как российский биатлонист будет готовиться к следующему сезону.
«В июне мы планируем провести сбор на стандартном стрельбище и приступить к роллерной подготовке. Все идет нормально. У Александра боевое настроение и он готов работать.
Также мы продумали горную подготовку на случай, если нас не будут пускать за рубеж. С горами у нас беда, но если откроют Сочи и Кисловодск, планируем поехать туда. Семинский перевал все-таки далековато, не хотелось бы перемещаться на самолете, где люди контактируют в замкнутом пространстве.
На следующей неделе я буду в Москве, встретимся с руководством ЦСП и спонсорами. Сейчас по ряду причин СБР не может проводить сборы, но мы будем работать с компанией «Технониколь» и Сергеем Анатольевичем Колесниковым, который всегда нам помогал. В остальном все идет по плану», – цитирует специалиста News.ru.
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