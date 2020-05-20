СБР может сократить количество тренерских ставок в сборной России Глава организации Владимир Драчев не исключает такую возможность.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что тренерский штаб сборных России может быть сокращен.

«Надеюсь, что количество спортсменов не сократят, но могут быть изменения по тренерским ставкам, – рассказал Драчев в интервью ТАСС. – В нынешней ситуации это возможно, исключать нельзя, финансирование сейчас снимается по многим программам».

Правление СБР утвердил новый тренерский штаб 20 апреля, но Драчев выступил против этого решения. Валерий Польховский должен стать главным тренером сборной, а Роберт Кабуков и Владимир Королькевич – старшими тренерами, однако все эти назначения еще должны быть утверждены в министерстве спорта.